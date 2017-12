GRAAFIK | Saage tuttavaks: tema on maailma kurvima saatusega 13-meetrine jõulusokk

Esimest korda püstitati jõulusokk Gävle linnaväljakule 1966. aastal. Sellest ajast saadik on õlgedest meisterdatud hiigelsokul õnnestunud pühadeperiood üle elada vaid 12 (mõndadel andmetel ka 14) korral. Aastate jooksul on õnnetut loomakest püütud maha põletada, pikali rammida, helikopteriga ära varastada. Pahatihti on kurjamite õelad kavatsused ka teostunud.

Soku valmistamiseks läheb igal aastal vaja terve veokitäis õlgi, mille sidumiseks tarvitatakse umbes 1600 meetrit nööri. Soku skelett ehitatakse männist. Gävle sümboliks saanud hiidlooma käib igal aastal uudistamas sadu tuhandeid inimesi. Seda muidugi, kui nad enne soku hävimist õigel ajal kohale jõuavad.

Tänavu on soku kaitsmiseks kasutusele võetud erimeetmed. Õlglooma valvavad kaks turvameest, samuti jälgivad tema ohutust turvakaamerad. Ka möödunud aastal valvas sokku turvamees, kuid loom süüdati hetkel, mil turvaja parajasti vetsu külastas.

