ETV ülekanne presidendi vastuvõtust ehk nn pingviinide paraadist on tavapäraselt kuu popim telesaade, vaid 2014. aastal haaras esikoha Sotši taliolümpia avatseremoonia ning 2011. aastal võistluse Eesti Laul finaal.

Ülejäänud aastatel pole Eesti Laulul õnnestunud menukast presidendiballist mööda murda, kuid näib, et selles osas võib nüüd toimuda muutus. Viimasel kolmel aastal on laulusaate jälgijate hulk kasvanud 222 000lt 292 000ni. Presidendi vastuvõtu teleauditooriumi suurus on samal perioodil jäänud 300 ja 320 tuhande kanti.

