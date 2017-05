Kontaveiti (21) ja tõenäoliselt oma tenniserännaku lõppsirgel oleva Kanepi (31) vanusevahe on umbes 10,5 aastat.

Graafikukõveralt on näha, et Kontaveit on suutnud oma tabelikohta suhteliselt stabiilselt ja ilma suuremate jamadeta parandada. Karjääri vältel erinevate tervisehädadega kimpus olnud Kanepi esimesed aastad WTA tabelis olid seevastu parajad "Ameerika mäed", kus suurele tõusule järgnes paar korda vigastuse tõttu ka samaväärne või isegi hullem langus.

