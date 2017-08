Gotland on nii normaalne koht, et tundub, nagu oleksid headel inimestel külas

Gotlandi pindala on umbes 3000 ruutkilomeetrit ja mille suurim linn on Visby. Seal elab umbes 60 000 inimest, sealhulgas ka eestlasi. Ning kui keegi ütleb, et Tallinna vanalinn on Läänemere maades kõige paremini säilinud, siis pärast Gotlandi külastamist ma seda väidet enam sajaprotsendilise tõe pähe ei võta.

Tallinki kruiis viib Gotlandile korraga tuhandeid inimesi (viimast korda sel suvel 6. augustil). Kindlasti tekib Tallinnas laevale astudes küsimus, et kust need sajad soomlased laevale on sattunud. Tegelikult algab Gotlandi reis Helsingist, kus soomlased laevale tulevad, põikab Tallinna eestlasi üles korjama, siis suundub õhtul Gotlandi poole, jõuab keskpäeva paiku Visby sadamasse. Õhtul kaheksa paiku asub laev tagasiteele, ja reis lõpeb pärast Tallinnas peatumist selgi korral Helsingis. Nii et see on üks suur eesti-soome ühisristlus, kus kõik omavahel suurepäraselt läbi saavad. Lärmakaid pidusid ja hoogsat joomist laeval ei ole, seltskond on nooremas keskeas ja vanem, palju on lastega peresid. Vanemad soome daamid ehk seisavad tavalisest usinamalt valge veini kraani juures järjekorras.