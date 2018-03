Giordano Bruno tuleriit keset Tartut

Läinud nädalal ­puidurafineerimistehase teemalist Tartu linnavolikogu erakorralist istungit ja õhtust telesaadet „Suud puhtaks“ vaadates hakkas kurb.

Peamiselt sellepärast, et ma nägin seal palju siirast silmakirjalikkust. Jah, see polnud kirjavääratus. Ma usun, et kohal olnud linnavolinikud, linnapea Urmas Klaas ja mitmed teadlased olid suures osas silmakirjalikud. Miks, sellest kohe pikemalt.

Aga ma usun, et samal ajal olid nad ka siirad. See võitlus on nende jaoks päris, nad on valinud poole. Nad usuvad kindlasti ja siiralt, et see pool on õige. Nad tunnetavad oma kogukonna toetust. See teebki üldjuhul ühe võitluse õilsaks.

Silmakirjalikud olid nad aga sellepärast, et kõik nad – iga päev, igas valimisprogrammis – jutlustavad majanduskasvust, tootlikkuse kasvust, konkurentsivõimest, uute ja kõrgtehnoloogiliste ettevõtete rajamisest, tasuvate töökohtade loomisest, teadusmahukast majandusest, ekspordivõimekusest ja millest kõigest.