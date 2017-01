Gigantide heitlus: Miss Helsingi vs. Miss Namiibia

Eelmisel nädalal pälvisid kogu maailmas suurt tähelepanu Helsingi missi valimised.

Põhjanaabrite pealinna kauneimaks neiuks valiti nimelt mustanahaline. Sündmus oli nii tavapäratu, et isegi riigikogulanepidas vajalikuks naaberriigi rassipuhtuse teemal iroonilises toonis sõna võtta. Samal ajal on täiesti arusaamatu, kuidas jäi tõsimeelsel rahvuskonservatiivil märkamata fakt, et Aafrika lõunaosas paiknevas Namiibias valiti mullu missiks valgenahaline, ehkki valged moodustavad sealsest elanikkonnast vähem kui kümnendiku.