Púr Múdd on muusika, mis justkui liigub mitmes suunas, minemata ühelgi teel piisavalt kaugele. Esmapilgul võiks neid liigitada intelligentselt melanhoolse tantsumuusikana. Kuid kohe peab tõdema, et see ei ütle just eriti palju ja tegelikult ei pruugi ka väga täpne olla, sest mõisted nagu „intelligentne“, „melanhoolne“ ja „tantsumuusika“ võivad tähendada väga mitmesuguseid asju.