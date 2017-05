Genka: „Riimide kirjutamine on nagu pusle kokku panemine“

Genkal on ilmunud viimase poole aasta jooksul nii palju erinevaid väljalaskeid, et vedelamal vennal võib see tekitada keskendumisraskusi. Möödunud aasta lõpus pani kokku kogumikplaadi oma koostöölugudest – „20 aastat obstsöönseid riime vol 1“. Märtsis ilmus tema ja räppar Põhjamaade Hirmu ühise projektbändi 12 EEK Monkey album „Xibalba Spa“, millele kriitikud ühiselt aplodeerisid ja mille esimene tiraaž müüdi läbi päevaga. Nüüd just-just, 30. aprillil tuli välja Genka ja produtsent Paul Oja mix­tape-teos nimega „Mixtape nr 1“. Jaanuaris näitas elumärke Eesti räpi supergrupp A-Rühm, kus Genka samuti osaline, looga „Mingi kukk on mu BMWs“, mille 5Miinust versioonile paari nädala eest videot presenteeriti. Esitlus esitluse otsa, regulaarselt kontserte üle Eesti. Augusti 11. ja 12. kuupäevaks on Genkal koos DJ Mölsiga veel Eesti HipHop Festival 2017 korraldada.

Viimasel ajal on sul päris palju plaate välja tulnud. Kas see on kogemata nii?

Natuke kogemata, natuke mitte. 12 EEK Monkey plaati tegime kümme aastat. Mixtape’iga läks nullist ilmumiseni kuu aega: kaks nädalat kirjutasime lugusid, nelja-viie õhtuga linti, lihtne mix ja master ja olemas.

A-Rühmas olen praegu kõige mitteaktiivsem osaline, sest pole lihtsalt aega. Critikal saadab meile põhja, teised tüübid (Cool D ja Kozy – aut.) teevad oma osa ära ja ma olen viimane, kelle järgi oodatakse.