Geikristlane Meelis Süld: arvasin, et homoseksuaalsus on patt. Iseendaga toime tulemiseks kulus kümme aastat

Meelis Süld räägib nagu raadios: heatahtlikult, mõõdukas tempos, selge diktsiooniga. Vahel sassi läinud lauseid uuesti alustades. Pühapäevale kohaselt räägime usust ja armastusest. Jutt on isiklik, mõne jaoks ehk ketserlik, aga kiriku halvakspanu Süld enam ei karda: märgi sai ta külge geikristlasi ühendava MTÜ asutamisel 2010. aastal.

Käisid nädalavahetusel Soomes Pride’il. Kuidas oli?

Helsinki Pride oli vahva pidu! Tohutu rahvamass (Helsingi politsei andmeil 100 000 inimest – GP). Mulle meeldis väga, et paraad algas toomkiriku eest. Osales ka hulk vaimulikke, „suhkrutükk“ (vaimuliku tunnus, valge krae - toim) kaelas. Ka eesti luterlikust kirikust oli paar vaimulikku paraadil, kuigi pildile nad ei jäänud. Või ei tahtnud jääda.

Soomes enam geiparaadi korraldamise üle ei vaielda. Küll aga käib kirikus arutelu samasooliste paaride abielu lubamise üle.

Soome kirikus on hästi pingelised ajad. Riiklikult kehtib sooneutraalne abielu, see võimaldaks kirikuõpetajatel samast soost inimesi paari panna, aga kirik ei ole seda veel heaks kiitnud. Kirikuõpetajad on selles olukorras kui riigiametnikud, mõned kasutavad võimalust geipaare registreerida. Selle peale on nad saanud kirikult noomida.

Hiljuti otsustas aga kirikukogu, et samasooliste abielusid kirik ei laulata. Ollakse tupikseisus.