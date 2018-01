Geeniuuringud hakkavad praktilist kasu tooma

Mõne aasta eest võttis 55aastane Ulvi Laneman kehalist koormust maha. Kuigi füüsis lubaks ka võistlustel osaleda, sundis liiga kõrge kolesteroolitase pidurit tõmbama. Nüüd selgus põhjus: perekondlik hüperkolesteroleemia.

Kolesterooliprobleem polnud Lanemanile mingi üllatus. Paarikümne aasta eest juhtus ta polikliinikust mööda minema ja märkas kutset tasuta uuringutele. Vereproovist selgus, et kolesterooli on liiga palju. Järgnesid lisauuringud, proovid, vaatlused ja kontrollid perearstist Tartu ülikooli kliinikumini välja. Sellest ajast peale on Laneman võtnud statiini – kolesteroolitaset kontrolli all hoidvat ravimit.