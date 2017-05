Kõigepealt ilmub kadakate vahelt Manfred (4).

Suur karvane mustavalgekirju koeramürakas. Sörgib ligi ja nuusutab su üle.

Ja siis ilmub peremees. Jaan (56).

Punased püksid, roosad kroksid, kirju fliis. Käib ringi, palju ei räägi.

Kui küsid, siis vastab. Kui ei küsi, on vait.

Algul polevat see torn üldse olnud nagu Eiffel, aga inimesed hakanud rääkima, et Eiffeli torn ja Eiffeli torn. Ja siis pani Jaan väljapoole latte juurde, et oleks rohkem Eiffel. Ja selline ta nüüd on.

„Ah mis tööriistu ma kasutasin?“ Jaan vaatab maha.