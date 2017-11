Galerist Jaak Visnap – võlakunstnik ja show-mees

Aastal 2002 asutas graafik ja galerist Jaak Visnap (42) Pärnus Eesti Litograafiakeskuse. Teda iseloomustatakse kui suurte ideede meest ning endale keeruliste ülesannete püstitajat. Teadmisi kivitrükist omandas Visnap nii Eestis kui ka välismaal. Pärast õpinguid Eesti Kunstiakadeemias (EKA) sai Jaagust litograaf, meister, ja ta hakkas oma teadmisi jagama uutele huvilistele. Sedavõrd head kivipressi kui on Visnapil, pole isegi mitte EKA-l, tõdevad eksperdid. Rootsist, Šveitsist ja Itaaliast ostetud kiviplaadid on Eesti Litograafiakeskuse raudvara. Trükipresside all mängides on üles kasvanud ka Visnapi lapsed.

„Väga huvitav inimene, teeb palju ja jõuab palju,“ iseloomustab teda Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja. Ta iseloomustab Visnapit kui avatud olekuga ja hea kõneoskusega inimest. Paljud kunstnikud ei viitsivat oma tööde müügiga tegeleda ja just seetõttu ka raskustes virelevad.