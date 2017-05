Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur teatas mai alguses toimunud vanematekogu koosolekul, et Kalamajja rajatava uue koolimaja ehitus on linna haridusameti ja ehitaja kinnitusel graafikus ning hoone valmib õigeaegselt. Ehituspaigal käinud lapsevanemate sõnul on aga maja õigeaegne valmimine enam kui kahtlane.