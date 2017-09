Fuks: „Uus Pia Fraus on seni tehtutest kindlasti parim“

Pia Fraus andis viimase albumi välja aastal 2008. Vaikselt tuli bändi juba koolipoisina kokku pannud Rein Fuks mõned aastad hiljem välja duoga Imandra Lake, kus musitseerisid tema ja Frausi lauljatar Eve Komp.

Samamoodi vaikselt, hiilimisi, on kunagine Pia Fraus jälle pead tõstnud. Vabariigi kõige viljakama shoegaze-ansambli ammused plaadid trükiti möödunud aastal uuesti, seekord vinüülidele, ning neid imetleti taas nii siin- kui sealpool riigipiiri. Ühtlasi ilmus bändilt päris uut materjali – kaks EPd peotäie remiksidega ning selle aasta esimeses pooles 7tolline ühisplaat Portlandist pärit magamistoa-popparitega Rocketship.

Nüüd on Pia Frausil uus pikk plaat valmis: „Field Ceremony“ ilmub oktoobrikuu keskel.

Seitse aastat tagasi, kui Areeni külgedel vestlesime, tuli just plaadiga välja Imandra Lake, mis sündis Pia Frausi lagunemise järel. Tookord põhjendasid Pia Frausi otsa saamist, et bändiga läksid asjad hapuks. Nüüd oled ringiga Pia Frausi juures tagasi. Kuidas nii on läinud?

Mul hakkasid lihtsalt tulema lood, mis tundusid sobivat Pia Frausi jaoks rohkem kui Imandra Lake’ile. Pia Frausi tüüpidega olime vahepeal sõpradena suhelnud ja mitte bändi teinud ning nii läheb see bänditegemise hapusus üle.

Nii et siis samamoodi, nagu sündis Imandra Lake. Sul hakkasid lihtsalt teistlaadi lood tulema.

Jah-jah. Ja tuli natuke selline igatsus peale.

Kusjuures oli naljakas, et esimest korda mõtlesin uuesti Pia Frausi tegemise peale festivalil Flow ansambli Ride laivi ajal. Mõtlesin, et okei, me oleme ka ju midagi sarnast teinud, miks mitte veel proovida.