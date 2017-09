Fink: „On täiesti okei teha midagi sellepärast, et see on sinu arvates äge“

Fin Greenall on huvitavat ja head muusikat teinud juba 20 aastat. Musikaalse pere mõjul oli Greenallile juba lapsepõlvest muusika tavaline osa tema elust, karjääri alguses tegutses ta produtsendi ja selektorina.

1997. aastal tuli Ninja Tune’i filiaali N-Tone alt välja mehe esimene plaadistus - singel „Fink Funk“. Muusikalistel rännakutel on ta koostööd teinud Ryuichi Sakamotost Amsterdami Kuningliku Concertgebouw orkestrini. Ühel hetkel tundis ta tõmmet lugude kirjutamise vastu ja vaikselt hakkas toimuma metamorfoos, mille käigus sai elektroonika DJst ja produtsendist laulja-laulukirjutaja.

Aastast 2006, mil ilmus album „Biscuits for Breakfast“, tähendabki Fink tegelikult Fin Greenalli, Guy Whittakeri ja Tim Thorntoni moodustatud triot, kes oma maailma peal oma viimast plaati „Resurgam“ turneega tutvustades ka Tallinnast esmakordselt läbi hüppavad.

Helistasin ühel neljapäeva pärastlõunal Finile ning rääkisime lisaks Finki juttudele ka Ninja Tune’ist, Jose Gonzalesest ja Tallinna plaadipoodidest.

Kuidas tuuril siiani läheb?

Siiani on kõik väga hästi, oleme nüüd Poolaga ühel pool. Praegu on see tuuri alguse osa, katsetuste aeg; mis lood toimivad, mis mitte. Mõnes mõttes on see varajane aeg väsitav, sest sa mõtled koguaeg kõige peale, aga mulle väga meeldib tuuritada. Me pole Finkina koos tuuril olnud peaaegu kaks aastat ja väga tore on jälle koos seda teha... paari kuu pärast muidugi nii tore ei ole, selleks ajaks on see asjade lahti ja kokku pakkimine ja teel olemine üle visanud. Kontsertidest ei tüdine kunagi, need on iga päeva parim osa, need 90 minutit on parimad minutid, aga see muu jama muutub igavaks, samas hoiab see vormis.