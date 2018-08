FILOSOOF PÄEVITAB | Võnkuv muster välja peal

Selle suve päevitusplaanid said alguse ussihammustusest, kusjuures salvajaks ei olnud lihtlabane rästik, vaid midagi sootuks müütilisemat. Uroboros, keda kujutatakse üldiselt ennast sabast õgiva maona, on mitmetes pärimustes maailmakõiksuse ja ühtsuse sümbol. Ta on ka tarkuse võrdkuju. Ma ei taha sellega väita, et ma oleks nüüd järsku targaks saanud. Seda ei ole vahepeal juhtunud. Pigem vaatas Uroboros mulle vastu Erwin Schrödingeri „Vaimu ja aine“ lehekülgedelt.