FILOSOOF PÄEVITAB | Traktaat Päikesest ja päevitamisest

Päevitamist võib pidada kas keha orjamise viisiks või siis päikesekummardamise erivormiks. Esimesel juhul on see tegevus, mille eesmärk on naha pruunistamine esteetilistel eesmärkidel. Siin kasutatakse meile lähimat taevatähte kosmeetilise vahendina nahavärvi tuunimiseks – umbes samamoodi nagu praepanni enne liha ahjupanemist. Ainult et ahju asemel sukelduvad päikesepruunid inimkehad õhtul linna- või maaellu ja heidavad hiljem rahulolevatena voodisse, kus nende keha kontuurid valgete linade vahel jälle kraadi võrra kontrastsemad on.