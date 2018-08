FILOSOOF PÄEVITAB: Päevitamisest ja teadmisest

Mulle meeldib päevitada. Mitte just päevade viisi peesitada, vaid pigem lühidalt päikese paistel jalutada. Kui ma vahel veedan aega Pirital, tähendab see tavaliselt veepiiril uitamist Surfiklubist nudistide rannani ja tagasi. Ning kuigi ma arvestan tõsiselt liigse UV-kiirguse kahjuliku mõjuga, ei usu ma ülemäära päikesekreemidesse. Mulle tundub mõttekam nautida päikest sageli, kuid väga väikestes kogustes. Mõistlikes annustes kaitsekreemi kasutamist pean küll vajalikuks. Nii et kui ütlen, et ei usu päiksekreemidesse, ei tähenda see põhimõttelist vastandumist, ma lihtsalt olen harjunud kahtlema endastmõistetavatena näivates faktides. Teisalt muidugi ka inimlikult õigustama oma valikuid.