FILOSOOF PÄEVITAB | Nagu idu keldris: ühiskond eile, homme ja täna

Teps mitte pole tegu olnud suurema päevitamise ­suvega. Juba ka ema Mudlum ütles, et need palavad päevad olid täitsa ebanormaalselt palavad ka ilma päikese kätte minemata. Nüüd, kui nad läbi on, tundub jällegi kogu aeg külm. Maalegi pole nii kauaks saanud, et end korralikult maha istutada, peab tööd tegema – mitte, et seda just kogu aeg tehtaks, aga tuleks vähemalt teha. Ja nii jääb­ki minu ja päikese otsekontakt sel suvel seni peaasjalikult vaid hetkedesse, kui on tarvis ühest punktist teise liikuda. Mis on iseenesest korrektne viis päikest püüda, oleks seda vaid rohkem.