FILOSOOF PÄEVITAB | Mütologiseeritud mõtleja

Aare Pilv on jõe äärde peesitama tulles kaasa võtnud Camus’. Selline kujutis võtab päris ilusasti kokku meie ideaali „filosoof päevitab“. Labane jõudeolek on ühendatud prestiižika vaimutööga, mida mitte miski ei suuda peatada ega madaldada. Me saame vähimagi pettuseta aimu sellest, kuidas meie keskklass oma vaimuinimesi ette kujutab.

Keskklassi paistab hämmastavat ja vaimustavat tema enda vaadete avarus, see, et ta tunnistab ka „mõtlejate“ õigust tavalise inimese kombel puhata. Suvepuhkus on hilistekkeline sotsiaalne nähtus – kunagisest suvisest koolivaheajast on saanud tasuline puhkus, algul töölisklassi, nüüdseks igasuguse palgatöö juurde kuuluv mõiste. Väita, et see kehtib ka inimhinge eriteadlaste puhul, tähendab veenda kodanlastest lugejaid, et nemadki peavad ajaga sammu.