Filmide kuningas Stephen King

„Raamatud ja filmid on nagu õunad ja apelsinid. Mõlemad on puuviljad, kuid nende maitse on täiesti erinev.“

Stephen King

Stephen King (69) ja filmikunst on alati tundunud nagu taevas kokku pandud paar. 1950ndate Ameerika väikelinnas üles kasvanud King oli poisipõlves selliste linateoste nagu „Musta laguuni olend“ (The Creature of the Black Lagoon) ja lugematute teiste „koletist“ või „elajat“ pealkirjas sisaldanud filmide andunud vaataja. Ajaks, kui ta oli saanud üheks maailma kõige populaarsemaks kirjanikuks, andnud välja kogu maailma raamatumüügiedetabelites ilma teinud romaanid „Carrie“ (1974), „Hiilgus“ (1977) jt, said ta teosed inspiratsiooniallikaks paljudele filmidele, mis oleks vaieldamatult talle endale teisme­eas suurt muljet avaldanud.