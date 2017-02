Filmiarvustus: „November“

Film on üles ehitatud armunelinurgana, kus õnnetu armastus seob Õuna Endlit, Liinat, Hansu ja Mõisapreilit.

Õuna Endel on üks tubli eesti mees, kes teeb kõvasti tööd, joob vabal ajal väheke viina ja räägib asjadest nii, nagu nad on. Õuna Endel tahaks võtta Liinat oma naiseks, et saada hulk blonde jõmpsikaid ja kanda edasi eesti sugu, aga Liina on ilge bitš ja ei taha Endlit, kuigi Endel on tubli mees. Liina tahab hoopis Hansu, kes on inimesena mõttetu tainas, lisaks ka eesti rahva reetur.