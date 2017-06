Björn Koop ja Leslie Laasner „Sisemine põlemine“.

Galeriis Vaal 2. juunist kuni 7. juulini.

„Sisemine põlemine“, aga see mulle pingutusele vaatamata meelde ei tulnud. Hakkasin siis nuputama, mis pealkirja ma ise paneksin. Täiesti lambist, sest pilte ma ju näinud polnud. Ent autorite tausta ja senist tegevust teades jõudsin otsusele, et „Fakt ja emotsioon“ võiks olla päris sobiv. Mõlema autori iseloomustamiseks sobib sõnapaar „paadunud petrolhead“, ent kumbki on seda omamoodi.