Festivali Sweet Spot esinejate ritta lisandusid Róisín Murphy, Gilles Peterson, Little Dragon

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimub Tallinnas festival Sweet Spot, kes avalikustab täna järgmise suurema suutäie esinejate nimekirjast.

27.–28. juulil Kultuurikatla aias aset leidva festivali lavadele lisanduvad Róisín Murphy, Little Dragon, Gilles Peterson, NOËP, Ewert and The Two Dragons, Frankie Animal, I Wear* Experiment, Mick Pedaja, Levski, Avoid Dave, Gram-Of-Fun ja Mick Moon.

Juba varem on Sweet Spot teada andnud, et on esinema kutsunud järgmised artistid: London Grammar, José González, Mew, Trad.Attack!, 5'Nizza, Vaiko Eplik, Chalice, Onni Boi, Pyhimys, Mahavok, Reket, Miljardid ja Leslie Da Bass.

Areen esitab mõned küsimused ambitsioonika popmuusikafestivali peakorraldajale Hardi Loogile.

Kuidas jõudsite arusaamani, et Eesti suvi vajab veel üht suuremat festivali?

Tallinnas sellist festivali varem ei olnud ja tundub, et siinsele publikule võiks see korda minna. Helsingis on juba Flow ja Sideways, aga Eestis nii mastaapse line-up’iga sedasorti festival puudus.

Festivali mentaliteet läheb hästi kokku paljude tänapäeva noorte mõttemaailmaga, mis eristub peavoolust. Juba esimese aasta line-up’i vaadates näete, et tegemist on tõsiseltvõetava muusikafestivaliga – artistid, kes üles astuvad, on kõik hoolikalt valitud ja muusikamaailmas aktuaalsed nimed. Kvaliteedi osas me allahindlust ei tee, ei muusikaprogrammis ega ka millegi muu arvelt.