Facebookis meelitaja kupeldas koolitüdrukuid

Facebookis on ühel mehel konto, mida fännab ligi 800 teismelist tüdrukut üle Eesti.

Leheküljelt ei leia selle looja nime ega pilti, vaid hoopis süütu viite loodusele.

Kummatigi oli sel leheküljel keskne roll hiljuti Tallinnas paljastatud kupeldamisäris, mis pakkus seksi kooliõpilastega.

Teismeliste seas popi Facebooki-lehekülje loojaks on Peeter (nimi muudetud). Ta viibib juba oktoobrist vahi all. Kuna tegemist on delikaatse looga ja kohtuprotsess ei ole alanud, ei avalda Ekspress kahtlustatava õiget nime.

Peeter on tavaline keskealine eesti mees. Tal on naine ja laps ning kodu Harjumaal.

Avalikest andmebaasidest ei leia Peetri kohta niisama hästi kui mitte midagi. Ka Google’ist pole abi.

„Ma mäletasin teda nägupidi,“ ütleb Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinik, juhtivuurija Ardo Ranne.