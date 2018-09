Facebook, Twitter ja teised üritavad USA kurikuulsaimast vandenõuteoreetikust lahti saada

Ameeriklane Alex Jones (44) on esimene inimene, kelle sotsiaalmeedia kontod on keeranud lukku nii Facebook, Twitter, YouTube, Spotify kui isegi Pinterest. Tema äpp kustutati Apple Store’ist. Seda tehti vihakõne klausli all ehk sarnasel põhjusel, nagu on ajutiselt karistada saanud ka mitmed eestlased (loe eelmisest Ekspressist). Nüüd on kindel, et üleriigilised vandenõuteooriad ja rünnakutega lõppevad õhutused loeti vihakõneks, mis jätab sotsiaalmeedia uksed talle igavesti suletuks.

Jones on inimestele pehmelt öeldes tonnide viisi kärbseid pähe ajanud. Ta on eliidivastase liikumise kärehäälne ja ­emotsionaalne eestkõneleja. Tema lava on raadio­saated, mida ta – üha parema kvaliteediga – videotena üles riputab. Tema ruupor on sotsiaalmeedia. Aastate jooksul oli ­Jonesi YouTube’i videotele kogunenud üle miljardi vaatamise, tema koduleht infowars.com saab sadu tuhandeid külastusi kuus.