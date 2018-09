Facebook Eesti konservatiividele: teie postitused ei kõlba meile

„Keegi oleks nagu kusagil nupule vajutanud,“ viitab ­Markus Järvi, SAst Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Järvit on „karistatud“ ühepäevase blokeeringu ehk bänniga. Ühes oma postituses kritiseeris Järvi (ta on katoliiklane) katoliku kirikut pedofiiliaskandaali varjamise eest. Tekstist käisid läbi sõnapaarid nagu „homomaffia“ ja „sodomiitide maffia“. Postitust jagasid mitmed inimesed, sealhulgas Järvi kolleeg Varro Vooglaid (samuti katoliiklane). Jagamised kustutati. Mõni päev hiljem kustutati ka Järvi originaalpostitus. Seejärel tegi Järvi uue postituse, kus juhtis tähelepanu kustutamisele, aga ka see kustutati. Siis sai Järvi 24tunnise ajutise bloki.