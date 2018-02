„Excelis paistab nii ja naa. Metsa minnes tõusevad ihukarvad püsti“

Kui hakata Tartumaal Rõngu juurest kagu poole Otepää ja Kanepi suunas liikuma, läheb sõit läbi Eesti kõige ilusamate kohtade. Postkaardivaated läbi nelja maakonna (Tartu, Valga, Põlva ja Võru) oma küngaste, orgude ja järvedega. 16 miinuskraadi ja talvepäike panevad kõik särama.

Üksteisele järgnevate orgude vahel siksakitades jääb silma aga ka muu: sajad ja sajad lageraielangid. Keegi oleks nagu Lõuna-Eesti loodusest hiiglasliku malelaua teinud. Lageraie-metsatukk-lageraie-metsatukk-lageraie-metsatukk – just sellises rütmis on maastik hambunud. Suuresti on see viimase aasta-kahe töö ja lõikajaks peamiselt Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Pool päeva siin ringi tiirutades näeb lõpuks ainult kahte harvendusraie kohta – üks riigimetsas, teine erametsas. Ilusad harvendused iseenesest, nagu näituseks tehtud. Aga muidu üksnes lageraie ja lageraie üksteise otsa.

„Metsa minnes hakkab õudne,“ räägib Ekspressile teejuhiks olev ­Peeter Kroonberg.