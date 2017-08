Evelin Ilvese fenomenist ja restoranist

Plaanides sõpradega ühepäevast väljasõitu Hiiumaale, ei saanud jätta külastamist väärivate kohtade hulgast välja Evelin ­Ilvese suverestorani Roog. Kahtlemata on endine esileedi fenomen iseeneses ja tema kohalolu lisab Nasvas asuvale kodurestoranile omaette värvingu. Isegi lisaväärtuse. Võib julgelt öelda, et tegu on kõige enam (naiste)ajakirjade esikaasi kaunistanud persooniga Eesti ajaloos, kelle sõnavõtud ja tegemised on saanud palju meediaruumi varsti aastakümneid. Veel enam – tegemist on fenomeninimesega, kes on arenenud ja muutunud koos Eesti Vabariigiga, peegeldades väärtushinnangute ja hoiakute muutumist. Üheksakümnendate edukultusest lõpuks nüüdisaja eneseotsinguteni, ülima alfaisase (kes on seda veel enam kui president?) abikaasaks olemisest lahutuse moodsa kärgpereni. Kõrgest sotsiaalsest staatusest ja privileegidest tavareaalsuseni, kus tuleb endale oma tööga elatist teenida. Kuuldavasti on Evelin ülimalt populaarne maanaiste hulgas, kel tuleb tihti üleval pidada lisaks endale mitut last ja joodikust meest… Ja küllap annavad tema töö- ja eneseteostuse alased otsingud pärast lahutust (neist kõige nähtavam üks hooaeg omanimelise vestlussaate juhina) tuge väga paljudele keskealistele naistele, kes paraku on Eestis inimgrupp, kellel on kõige raskem end tööturul kehtestada.