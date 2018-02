EV100 joonistasid Eesti taevakaardile kaks tuntud ärimeest

Mõlemad mehed tegutsevad küll erinevates ärivaldkondades ja ka tuntust korjanud erinevalt. Raivo Hein on tuntud kui CV Keskuse looja ja hiljuti kuulsime tema Saaremaa silla ehitamise plaanist, kiirlaenuärimees Henry Kallast aga teatakse luksuslike eluviiside ning usina kohtus käimise poolest. Mõlemad mehed on õppinud ühe ja sama kopteriõpetaja, Armin Mau käe all.

Mehed panid lennuplaani kokku, märkisid koordinaatidega ära, kuhu tulevad pöördekohad ja olid õhus kaks tundi. Nimelt jagub kopteril kütust 2,5-ks tunniks ja see on ka põhjuseks, miks EV100 suuremalt kirjutada ei saanud.

Kallas on ka varem taevakaardile joonistanud. Nimelt joonistas ta jõulude ajal Viimsi kohale kuuse. "Esimese korra kohta kõige hullem ei tulnudki," hindas ta.

EV100 kirjutamist pidasid ärimehed piloteerimise väljakutseks. Kõige keerulisem olevat aga selliste piltide tegemisel sirge joone hoidmine, kuna tuul võib planeeritud marsruudist kõrvale viia.

Raivo Heina sõnul võib radaripildile tulevikus veelgi joonistusi ilmuda. Ent suvel plaanib ta koos teiste kopterijuhtidega pakkuda tasuta lennusõitu Saaremaale, et inimestele näidata, kui kiiresti tegelikult Saaremaale saab.