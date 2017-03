Juhan Paadam, Eesti televisiooni ja Eesti Eurovisioni korraldamise grand old man, on klassikaline vana kooli härrasmees, kes kannab tumesinist klubipintsakut, aviaatoriprille ja värvilist rätikut rinnataskus. Ta räägib inimestega alati kaua ja põhjalikult. Mälestusteraamat on Juhani vääriline ja tänapäeva mõistes luksuslik – raske, paksude kaante ja kriitpaberile trükitud lehekülgedega.