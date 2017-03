Skeptikud naeravad nad välja, sest „kõik ju teavad“, et „tegelikult“ ollakse kriisis. Nädala pärast tõmbab Theresa May käima mootorsae nimega Brexit. Kuidas see saeb, kuidas seisma jääb ja kuhu lendab saepuru, ei tea keegi.

Ka Poola vehib, raevupime pilk silmis, rusikatega Brüsseli suunas. Kreekat kisub taas kraavi poole. Donald Trump samas… Ah, ma parem ei hakka. Pagulased, jah, nemad ka.