Euroopa läbi autoklaasi: 18 riiki 10 päevaga­

Paak kodumaalt kütust täis, auto varustusest pungil ning kümnepäevane reis Euroopasse võis alata. Ühtegi kindlat plaani, kus, kuidas ja millal ööbime, meil polnud. Otsustasime otsustada kahekesi ja käigu pealt.

Läbi Läti ja Leedu vuhisedes sai selgeks, et kaks kolmandikku reisist möödubki autos. Seljasirutuspause otsustasime endale lubada vaid äärmisel juhul – kui oled äsja seljatanud rekarongi ja otsustad end peatusega premeerida, siis vuhisevad rekad mööda ja tuleb hakata otsast peale. Piirideta Euroopas oli juba meelest läinud, et kunagi tähendas iga piiriületus poolt päeva ootamist. Esimene pisteline kontroll tuli Leedu-Poola piiri ületusel ja tähendas seda, et morniilmeline ja päikesest tülpinud piirivalvur vaatas veidike me passe, juhilube ja autot, enne kui meil minna lasi.