ETV tahtis lõpetada riigikogu infotunni ülekanded

Riigikogu juhatus laitis mõtte maha. „Kõik Riigikogu juhatuse liikmed olid seisukohal, et infotund võiks ETVsse alles jääda,“ kinnitas juhatuse liige Hanno Pevkur. „Infotund on üks võimalusi, kuidas opositsioon saab oma häält kuuldavaks teha, see on demokraatia osa.“ selgitas Pevkur.

Miks ERRi juhtkond demokraatia hääle edastamisest loobuda tahtis, rahvusringhäälingust teada saada ei õnnestunud. ERRi pressiesindaja Silver Kuusik eitas esialgu üldse, et sellist plaani oleks ringhäälingus peetud. Alles pärast Hanno Pevkuri kinnituse kuulmist selgitas pressiesindaja välja, et infotunnist loobumine oli siiski teemaks.

„Arutusel oli, missuguses kanalis Riigikogu infotunni ülekannet näidata – kas ETVs või mõnes muus kanalis. Ülekannete ära jätmine toona arutusel polnud,“ ütles Kuusik. Millega oleks ETV riigikogu infotunni ärajätmise järel kolmapäeva pärastlõunal eetriaega sisustanud, rahvusringhäälingus ei arutatud.