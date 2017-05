ETV ekraanilt tuttav kokaiinilõhnaga relvaäri

„Me tolereerime tubakat, kärakat, saastamist, süüfilist. Miks me siis narkootikumidega niimoodi pirtsutame?“ kurdab ses raamatus üks ametnik. „Ütlen teile ausalt, et mind küll ei häiriks mõni miljardinaelane relvatellimus, isegi kui rahatähtedel on väike kokaiinilõhn küljes.“

Le Carré põnevikes ei tegutse superkangelased, vaid luust ja lihast inimesed kõigi oma ihade ja hirmudega. Need lood pole mustvalged, vaid hallid rohkem kui viiekümnes varjundis. Selline on ka „Öine administraator“, klassikaline kuulsa kirjaniku John le Carré kvaliteedimärgiga teos.