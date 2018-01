Ettevõtja Reet Hääl: „Naised ei peaks domineerima meeste üle“

Liisinguühingute Liidu tegevdirektori Reet Hääle (51) pisikesest kontorist Rotermanni kvartalis avaneb oivaline vaade igasse ilmakaarde. Lift on privaatne – keegi teine sellega samale korrusele ei sõida –, ultramoodsas töötoas pole ühtki kolleegi. Ja siiski on Hääl töötanud meeste keskel kogu oma elu – spordi-, finants-, tootmis- ja reklaamisektoris. 99% ajast on ta ümber olnud mehed.

Häälele tundub, et hiljuti justiitsminister Reinsalu vastase petitsiooni organiseerinud ei saa meestest aru. Ega naistest. Või soorollidest üleüldises mõttes.

Intervjuu andmise tagamaadest

„Mu emapoolne suguvõsa on Käsmust pärit ja seal käime ikka kirikus, kuigi ma otseselt usklik ei ole. Kirikus on noor – noh, minuvanune, noor kirikumeeste keskmisega võrreldes – kirikuõpetaja ja ta ütles ükskord kantslist maha sellise lause, et tihti mõtleme sellele, mida oleme teinud, aga peaksime mõtlema ka sellele, mida oleme tegemata jätnud.

Minu jaoks on see Reinsalu teema viimane piisk, sest nagu massipsühhoosi poole kaldub juba asi. Jääb mulje, justkui naiste arvamus olekski ainult selle kamba arvamus. Aga ei ole. On ka teistsuguse arvamusega naisi, kellel lihtsalt valdavalt ei ole aega intervjuusid anda.

Siin me istume täna tund aega, ma arvan. Aga see aeg tuleb kuskilt leida.

Eks ma saan hiljem igast asendist, aga olgu. Las siis tambivad mind.“

Sõbrannade konsensusest „kambaka“ osas

„Ma ütlen täiesti ausalt, et mul pole ühtegi südamesõbrannat. Sellist sõbrannatamist, et käin õhtuti ja lihtsalt s õ b r a n n a t a n (Reeda suu kõverdub siinkohal veidi), ei ole mu elus. On küll väga suur seltskond sõbrannasid, kellega ma sporti koos teen, ja ka tutvusringkonnas on palju sõbrannasid ja k õ i k, kellega ma olen arutanud seda asja, on ühte meelt, et kanakarja kambakate tegemine on läinud üle võlli! Ma pole rääkinud kellegagi, kes mõtleks teisiti."