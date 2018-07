Ettevaatust – Annotška, bullshitter!

New Yorgis elades kujunes mul välja väga selge reegel: kui keegi ei suutnud kahe lausega öelda, mida ta teeb, oli asi kahtlane.

Kui oled arst, arhitekt, insener, pankur, ajakirjanik, näitleja, kelner, saab seda ju väga lühidalt öelda.

Aga kui hakkab tulema udu à la teen korraga kõike, projekte ja neid on no niiii palju, siis on see, nagu mitmel korral seal Suure Õuna pilvelõhkujate vahel kogesin, võrdne eimillegagi.

Ehk – inglise sõnaga – tegemist on jälle ühe bullshitter’iga (tõlge: inimesega, kes ajab suust välja mõttetut pullikakat).

Aeg-ajalt saab mõni neist suure suuga õhulosside tegijaist, kes puukidena oma überglamuurseks eluks teistelt raha imevad, New Yorgis ka suurema tähelepanu osaliseks.

Üks viimaseid selliseid anti-tegijaid on Anna Delvey.