Endine tippbaleriin, viimased kolm aastat teatris Estonia töötanud Age Oks jääb tööta, sest rahvusooper ei pikendanud temaga lepingut. Neljapäeval, 8. juunil oli Age Oks kutsutud rahvusooper Estonia juhtkonna juurde. Oksa ametlik abikaasa, balleti kunstiline juht Toomas Edur teatas talle, et 31. juulil lõppeb naise tööleping ning seda ei pikendata.

„See oli ootamatu, selliseks asjaks ma polnud valmis,“ tunnistab Age Oks Ekspressile. Mees väitis, et see on juhtkonna otsus.