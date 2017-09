Estofiil kavatseb terroristid pankrotti ajada

Ameerika idaranniku linnas Charlestonis, kus suvine termomeeter näitab 40 sooja­kraadi, on Huge’il ookeani ääres uhke villa. Ühtaegu nii kodu, Eesti aukonsulaat Lõuna-Carolina osariigis kui ka staažika advokaadi kontor. Maja fassaadil ilutsevad kõrvuti Ameerika tähelipp ja Eesti trikoloor.

Tuli lihtsalt inimestega kohtuma

Sel nädalal 80 aasta juubelit tähistaval vanahärra Huge’il puuduvad Eesti juured. Mees sündis väikeses linnas Nebraska osariigis farmerite peres. Tema kujunemisel Eesti fänniks on teatav roll 1970ndate lõpus USA presidendiametis olnud ­Jimmy ­Carteril.

Nimelt määras Carter Washingtonis toona juba tunnustatud noore advokaadi Huge’i relvastuskontrolli ja strateegiliste relvade komiteesse – presidendile nõu andvasse tippseltskonda, kuhu kuulusid USA endised rahvusliku julgeoleku nõunikud, admiralid, relvalaborite juhid ning mida juhtis IBMi president Thomas Watson Jr. Komitee pidas külma sõja ajal Nõukogude Liiduga raketikõnelusi.

Kui Watson siirdus 1979. aastal Moskvasse ja asus tööle USA suursaadikuna Nõukogude Liidus, kutsus ta Huge’i Venemaale ning soovitas tal sõita Eestisse „lihtsalt inimestega kohtuma“.

„Ma mõtlesin, kus see Eesti veel on. Ma ei teadnud Eestist mitte midagi. Watson võttis kaardi välja ja näitas: Eesti on, näe, siin!“