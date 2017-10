Esimese Eesti kähmlus: Toidunõustajad vaidlevad, kelle nõuanded on kõige õigemad

Üks moodsa elu trend on äärmuslikud toidumoed, mis teinekord paistavad justkui usuvoolud. Tavakodanikul on raske nendes orienteeruda, ammugi siis mõista, mis on hea ja mis mitte. Siin tulevadki mängu toidunõustajad, kellest näiteks Heikki Mägi ja ­Erik Orgu on lausa guru staatusse tõusnud. Mõlemal on ette näidata erialane diplom selles vallas tegutsemiseks ja rohkelt rahulolevaid kliente.

Kuid toidunõustamise turul käib tihe rebimine. Arstihari­dusega toitumisterapeut Annely Soots on hakanud nõustajaid koolitama ja võtnud ette ristisõja turu korrastamiseks.

Suvel ilmus Annely Sootsi Tervisekooli ajakirjas Toitumisteraapia tema enda kirjutatud artikkel, milles võeti luubi alla just nimekamad toidunõustajad.

Soots koos Eesti Toitumisnõustajate Ühendusega (ETNÜ) analüüsis Mägi (õieti tema firma Fitlap) ja Erik Orgu menüüsid ning tegi need pihuks ja põrmuks.

Fitlapi omanik Heikki Mägi polnud Sootsi seisukohtadega mõistagi nõus. Sootsi ja ETNÜ analüüsi peab Mägi pahatahtlikuks ja ebaobjektiivseks.