ERR pani Leslie Da Bassi loo „Naine” eetrikeelu alla

Leslie Da Bass ehk Leslie Laasner esmaesitles uhke showga oma uut lugu „Eesti laulu” finaalis koos Evelin Võigemastiga.

Umbkaudu 36 tundi hiljem selgus laulukonkursi korraldajatele ja ERRile ebameeldiva üllatusena, et lugu on ka Tallinna Kaubamaja kevadise reklaamikampaania tunnuslugu. Seejuures on Leslie Laasneri reklaamifirma Utopia kaubamaja loovreklaamide autoriks, mistõttu leidub sarnasusi ka uue kampaania esinäo Evelin Võigemasti reklaamikampaania välimuses ja „Eesti laulul” nähtul.

Seeõttu ERRi juhtkond klassifitseeris loo „Naine” reklaamiks ning kommertsteadete vabades ERRi kanalites laulu mängida ei tohi.

Tänaseks on laulu video eemaldatud ka ERRi portaalist Menu.