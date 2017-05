Peale selle, et Tõnis Lukas on Eesti Rahva Muuseumi direktor, kunagine haridusminister ja Isamaaliidu eksesimees, on ta väikest viisi ka kinnisvaramagnaat. Kuigi sellest palju ei teata.

Ta ise ei soovi oma ostudest esimese hooga rääkida. Siis aga tunnistab, et elu jooksul on üksjagu maad, maju ja kortereid kogunenud küll.

Lukas elab koos abikaasa, Tartu ülikooli maailmakirjanduse dotsendi Liina Lukase ja kahe noorema lapsega Tartus, Näituse tänaval. Vanem tütar elab omaette.