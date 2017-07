Erki Savisaar töötab tasuta

Mõni ei tule ühes ametiski toime. Teil on neid lausa mitu.

Prioriteetide küsimus. Olen töötanud IT-valdkonnas 24 aastat, neist 21 aastat palgalisena. IT on valdkond, kus peab kogu aeg muudatustega kursis olema. Poliitika tuleb ja läheb, IT jääb!

Räägitakse, et olete tõeline oma ala spetsialist.

Rõõm kuulda!

Milleks teile hüpe poliitikasse, kui IT on nii südamelähedane?

Poliitika on kõrvalepõige. Mul oli tunne, et neil on mu abi vaja. (Erki Savisaar kandideeris 2015. aastal esimest korda riigikokku ja tegi tubli tulemuse - korjas 1826 häält.)