Lendamine

Ma ei saa sinna midagi parata – mulle tohutult meeldib lennata. Kuigi seda ei tule praegusel ajal enam nii palju ette kui mõned aastad tagasi, naudin ma lendamist endiselt ja iga kord. Mulle meeldib, et saan end kõigest välja lülitada ja paariks tunniks eemalduda. Olla omaette oma mõtteis või siis kohal ja koos ini­mestega, kellega reisin. Ei saa meile saata, helistada ega muude argiste asjadega tegeleda. Saab lugeda, muusikat kuulata, mõelda, sihitult aknast välja vaadata, rahulikult vestelda kaaslas(t)ega. Paradoks seisneb selles, et ka kõige parem uni tuleb mul lennukis, nii et paljudel juhtudel ei mäleta ma isegi take-off’e.