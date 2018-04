Seisan Käsmus oma magamistoa akna all, vaatan merd ja külatänavat. Ligi pool lahte on poostiga (tükkidest kokku külmunud jääga) kaetud, suurem osa aga veel jäävaba. Mööda küla poolitavat lumist teed sõidab memm soome kelguga. Pealtnäha nagu talvine vaikelu, aga tegelikult on kirgi kui palju. Suurem osa Käsmu külast tahab Majakamäe alla uut sadamat, häälekas vähemus rahulduks vana paadisillaga. Ikka sama madala maa kompleks mis sada aastat tagasi – kas silmapiir asub Mohni taga või teisel pool Madeirat?

Ahto Valteri elu (1912–1991) on ilusaks näiteks sellest, kuidas head ja erilised asjad ei kao ilmaruumist kuhugi.