Ma ei räägi ka mõnest Tallinna vangla asukast, kes istutud päevade kriipse seinale kraabib. Ma räägin valitsusest.

Sel reedel teatavad nad soojenduseks, et praeguseks on nad juba kokku lugenud tervelt sada päeva. Selle ümmarguse numbri puhul toimub Stenbocki majas eeldatavalt reibas ja särtsakas pressiüritus.

Samas ei ole see sugugi oluline ja märgiline hetk. Saja päevaga suurt niikuinii ei saavuta ning paljud alguses töökavva võetud punktid on valitsusel siiani ka tegemata. See ei takista muidugi reedest võidukat kokkuvõtteüritust, sest ametis oldud päevad tegelikult koalitsiooni ei huvita.