Erik Moora: Tallinn ja tema ristikulehekujuline auk

Jevgeni Ossinovski: tegelikult on alla andnud Reformierakond

Erik Moora: Sotsid andsid lahinguta alla?

Hea Jevgeni,

Sinu vastuses on vähe lauseid, millega ma nõus pole. Aga mõte, mille nad kokku moodustavad, seda ma ikkagi ei jaga.

Ka Sinu võrdlus väikelaste toppimismänguga on väga hea. Tegi isegi natuke kadedaks, oleks ise tahtnud selle peale tulla. Üleeilse juhtkirja mõte oligi, et just sotsid on nendel valimistel valinud kolmnurga võitlusliku toppimise auku, mis Tallinnas on ristikulehekujuline.

Ma ei rääkinud mingist erakondade allkirjadega kinnitatud ühisrindest, mille kampaaniarahad on ühises pajas ja sõnum kõigil ühesugune. Ma ei ole Urmas Reinsalu.

Loomulikult ei eelda keegi, et sinistes särkides reformierakondlaste klippi, kus nad sajakesi aasal üles rivistuvad, roniks neile tuge tegema ka teie punasärgid, käsikäes IRLi helesinisärkide ja hunniku pruunsärkidega.