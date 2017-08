Kui valimised läbi saavad, ei hinga mina kunagi kergendatult. Lihtsalt ei suuda.

Sest ma olen aastatega treeninud ennast vaatama poliitikat ja poliitikuid teisiti kui enamik inimesi. Vähemalt mulle tundub nii. Enamasti kuulen ma vestlustes teistega, et poliitika on tüütu, räpane, vastik, reetlik, jõuetu. Et poliitikud on juhmid, omakasupüüdlikud, korruptiivsed, silmakirjalikud, mõttetud.

Mina nii ei arva.