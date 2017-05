Erik Moora: Palun rohkem politseiriiki!

Juhtum iseenesest oli lihtne. Üks mölakas sõitis mootorrattaga, ületas räigelt kiirust, eiras politsei peatumismärguannet, pani ohtu tavakodanikud, oma kaasreisija ja iseennast. Politsei peatas ohu ainuvõimalikul moel.

Olukorra põhjustajal jagus ülbust pärast politseid sõimata ja end silmakirjalikult ohvrina esitada. Juhtumi tegelik ohver ehk kaasreisija käitus samuti kaastunnet välistaval moel.

Selles valguses üllatab, et vaidlust on jätkunud nii kauaks. Üks politsei kritiseerijate argument on jäänud justkui pidama: pole vaja selliseid taga ajada ning seeläbi ohtu seada. Küll Eesti-suguses riigis süüdlase hiljem üles leiab ja siis saab seaduse jõudu rakendada.