Erik Moora: Libe ja Ligane, Aivar Riisalu ainetel

Seda pole sugugi raske leida. Näiteks laulust „Elumees“:

Kui mul Suziga (loe: Keskiga) on kohting, sellest Mary-Jane (loe: IRL) ei tea. See võib olla liialt ohtlik, aga Issand küll, kui hea.

Või õpetussõnu iseendale laulust „Kuula mind!“:

Sa aja maha kiiresti nüüd võtma pead, et mõelda, mis väärt on su roll, sest nüüdki juba kuulda võib kõigi suust, et see mees on täielik loll.

Ent kogu see tohutu vaev ja valu – eks katsuge ennast sellisest brutaalpoeesiast läbi närida! – ei tasu ennast ära. See jätab mulje, nagu oleks säärane üleaisalöömine midagi kerget, naljakat ja mängulist.